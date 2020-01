A família de Fernando Rodrigues Costa, 46 anos, procura pelo trabalhador que está sem dar notícias desde a sexta-feira (17). O homem é da cidade de Coreaú do Estado do Ceará e seguia viagem para Cuiabá (MT). Ele foi custeado pela empresa que iria trabalhar.

A última vez que a família conseguiu notícias de Fernando foi na cidade de Primavera do Leste (MT). Testemunhas que também seguiam viagem informaram que Fernando passou mal e teve convulsões durante a madrugada. Ele foi encaminhado para o Hospital da região, foi medicado e depois seguiu viagem no mesmo ônibus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), o ônibus fez uma parada em Primavera do Leste (MT) e Fernando pegou um mototáxi pedindo para ser deixado em casa. Situação considerada ‘loucura’ já que Fernando mora no Ceará, conforme o BO.

Fernando deixou a bolsa com os pertences no ônibus. O caso segue sendo investigado pela Polícia e consta no BO registrado n° 444-51/2020.

A Polícia pede para quem souber notícias entrar em contato na Delegacia mais próxima informando sobre o caso.