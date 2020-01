Um filho encontrou o pai de 49 anos morto dentro de sua residência ao chegar na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá (MT). O corpo de Américo Lino da Silva,estava sobre a cama envolto a bastante sangue. Apesar disso, consta no Boletim de ocorrência da Polícia Militar, que não há sinais de violência aparente.

De acordo com as informações do BO, o filho chegou em casa e encontrou o corpo do pai e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local, constatou o óbito. As Polícias Militar e Civil também foram acionadas na sequência.

O corpo de Américo tinha diversas manchas de sangue pelo rosto e respingos na cama também. O homem disse à polícia que o pai estava com sérios problemas de saúde e que na noite desta quarta-feira (8), ficou sob os cuidados da namorada, que chegou a comprar remédios para ele. Somente a perícia para determinar a causa da morte.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido a autopsia que apontará a causa da morte.