Acabou a novela envolvendo Michael! O jogador, eleito revelação do último Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás, recebeu sondagens de clubes como Palmeiras e Corinthians, mas é no Flamengo em que ele atuará em 2020. Para contratar o atleta de 23 anos, o Rubro-Negro desembolsou R$ 33 milhões, que serão divididos em três parcelas.

Embora ainda não tenha sido oficializada pelo Flamengo, a negociação foi confirmada pelo Goiás, que disse que o atleta depende apenas da realização de exames e da assinatura de contrato para que o negócio seja concretizado, o que deve acontecer ainda nesta sexta-feira.

Michael, que quando jovem teve uma série de problemas com drogas, estava no Goiás desde 2017. Em 2018, ele foi importante para ajudar o time a subir para a Série A, enquanto que em 2019 foi o grande nome da equipe na campanha que rendeu uma vaga na Copa Sul-Americana. Ele terminou o último Campeonato Brasileiro com nove gols.

Até por isso, o atacante se tornou em um dos grandes nomes do mercado. Ainda em dezembro, o Goiás recebeu proposta de 5 milhões de euros do Corinthians por 50% dos direitos econômicos de Michael, mas recusou. Pouco depois o Palmeiras entrou no circuito, buscou informações sobre o atacante com o presidente Marcelo Almeida, mas não chegou a formalizar uma oferta.

Ele chega para disputar uma vaga no concorrido ataque rubro-negro, que já conta com Bruno Henrique, Lincoln, Pedro Rocha e Vitinho. Gabigol, artilheiro da equipe em 2019, ainda não tem a sua permanência assegurada.

Michael é a terceira contratação do Flamengo para o elenco profissional em 2020. Anteriormente, o clube já havia anunciado o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique.