A Federação Matogrossense de Futebol realiza neste fim de semana a pré-temporada de árbitros e assistentes que irão atuar no Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2020. Ao todo serão cerca de 50 profissionais que estarão em período de treinamento.

A pré-temporada será realizada no auditório da FMF e no campo do Colégio Liceu Cuiabano nos próximos dias 10, 11 e 12, em período integral. O treinamento visa o aprimoramento teórico, prático e físico dos árbitros. Serão realizados testes físicos, além de palestras e avaliações teóricas.

O evento contará com as participações da psicóloga do esporte, Pamela Braz, e a coordenadora do EMAF (Escola Matogrossense de Arbitragem de Futebol) e ex-árbitra, Elizangela Almeida.

O quadro de arbitragem da FMF tem se notabilizado pela utilização de seus profissionais nos campeonatos nacionais como o Brasileirão das Séries B, C e D, dos anos anteriores.

A estreia dos apitadores será a partir do dia 21 deste mês com o início da 1ª rodada do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2020.