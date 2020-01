O há muito especulado retorno do AC/DC pode estar bem perto de ser confirmado. Como sempre, tudo que cerca a banda australiana é cercado de mistério, mas algumas informações vão surgindo. A mais nova vem do radialista australiano Eddie McGuire que disse em seu programa que tem fontes próximas a Angus Young e cia. que garantem que o novo álbum do grupo, o primeiro desde “Rock or Bust” de 2014, será lançado já em fevereiro ou março e que ele contará com o vocalista Brian Johnson e, muito provavelmente, com o baterista Phill Rudd.

Rudd e Johnson gravaram o trabalho anterior, mas tiveram problemas com a turnê que se seguiu. O baterista não pôde excursionar porque estava enfrentando problemas com a lei da Nova Zelândia e Johnson foi obrigado a abandonar a banda depois que seus médicos lhe disseram que ele corria o risco de ficar completamente surdo. Rudd foi substituído por Chris Slade, que já havia sido membro da banda entre 1989 e 1994, e Axl Rose assumiu o posto de Johnson nos últimos 23 concertos do giro.

Ainda segundo McGuire, o AC/DC também vai sair em turnê e eles deverãos e apresentar na Austrália nos últimos meses do ano.