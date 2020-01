Moradores da cidade de Calgary, no Canadá, passaram a semana convivendo com um frio intenso, que chegou a mínimas de -40°C. Neste sábado (18), os termômetros subiram um pouco e chegaram a -19°C, mas ao longo do período mais frio, as pessoas recorreram às redes sociais para mostrar situações curiosas.

Como se vê no vídeo abaixo, o frio foi tão forte que as roupas de Kyle Brittain congelaram no varal, mas isso não tirou seu bom humor. Ele se divertiu jogando sua calça na neve e também usando sua camisa como um frisbee.

It's cold enough in Calgary today that I played frisbee with my shirt! #yyc @weathernetwork pic.twitter.com/7nHFVXrYxI — Kyle Brittain (@KyleTWN) January 13, 2020

Outra moradora mostrou o quanto as temperaturas baixaram com um vídeo em que o macarrão que ela acabou de fazer congela quase que instantaneamente. Na legenda, Arleney de Sanchez diz que fazia -44°C quando ela gravou as imagens, na última quarta-feira (15).

Who wants some soup? But hurry up because it's getting cold lol -44 Celsius #yyc #calgaryalberta #coldweather… Publicado por Arleney Rodriguez de Sanchez em Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

A prefeitura de Calgary, por sua vez, publicou diversos alertas para as pessoas não tentarem se aquecer com equipamentos como fogão ou forno, que podem acabar com o oxigênio do ambiente. As temperaturas devem melhorar a partir de segunda, no entanto.