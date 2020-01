Funcionária de um supermercado presencia assalto a mão armada e por pouco não morre em uma crise de ataque epilético, devido ao susto. Um bandido armado invadiu um supermercado, na tarde desta sexta-feira (17), na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá (MT), e roubou um aposentado que teria acabado de fazer um saque de R$ 500 no caixa eletrônico.

Na fuga, ele sequestrou um motorista e obrigou a vítima dirigir por alguns quilômetros sob a mira de revólver. O criminoso não foi preso. Segundo informações do 1º Comando Regional da Polícia Militar, quando a PM chegou no local o criminoso já tinha sumido. Já a funcionária tinha sido socorrida por terceiros.

Testemunhas contaram que o assaltante seguia o senhor desde quando ele entrou no supermercado. Após um saque, o criminoso abordou o aposentado anunciando o assalto. No momento em que o bandido praticava o roubo, a funcionária começou a se contorcer e ter uma crise de epilepsia. Com o dinheiro do aposentado o bandido correu a pé até um posto de combustíveis, onde abordou o motorista de um Pálio e exigiu que ele fugisse. O criminoso foi levado até um matagal onde sumiu, tomando rumo ignorado.

Câmeras de segurança do posto de combustíveis flagraram o sequestro do motorista e deverão auxiliar na identificação do suspeito. Nada do supermercado foi levado. O aposentado roubado foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência.