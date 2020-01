Juares Spindola Campolim, 40 anos, foi preso nesta segunda-feira (06) acusado de furtar 220 cabeças de gado da fazendo do próprio patrão. O gado foi encontrado no pasto do padrinho do suspeito, na Gleba Rio Vermelho.

Após o registro da ocorrência do furto, realizado pelo gerente da fazenda, os policiais receberam a informação de que parte do gado estava em uma fazenda na Gleba. Ao chegar ao local, juntamente com o gerente, eles encontraram o gado marcado.

Questionado, o dono do pasto, afirmou que o local havia sido arrendado pelo afilhado.

Ao identificar o afilhado, foi constatado que se tratava de um funcionário da fazenda. Na casa dele foram encontrados R$113 mil em espécie, um revólver calibre 38. O funcionário também tinha uma caminhonete que depois confessou ter sido comprada com a venda do gado.

De acordo com o delegado, o suspeito confessou que já vinha há algum tempo vendendo gado do patrão e que o dinheiro era proveniente dessa venda.

Ele irá responder por furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo.