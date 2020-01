Em nota ao PORTAL AGORA MATO GROSSO , o coordenador jurídico do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso (Sintect-MT), Alexandre Aragão, frisa que a principal reclamação dos trabalhadores é quanto ao assédio moral, que parte do atual gestor.

Diretores do sindicato estiveram no local e conversaram com os funcionários nesta quarta-feira. Assim, reforçaram a denúncia junto à Justiça do Trabalho.