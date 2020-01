Finalmente a novela entre Flamengo e Gabigol terminou e o final foi feliz para os rubro-negros. Depois do acerto de Marcos Braz e dirigentes da Inter de Milão, Gabigol se antecipou ao clube e confirmou nesta terça-feira (28), pelo Twitter, que seguirá no time carioca.

Em vídeo com os melhores momentos de 2019, o atacante afirmou: “A Nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras. Se é para o bem da Nação, eu fico!”

O artilheiro do Brasileirão de 2018 e 2019 repetiu uma frase conhecida na história do Brasil como o ‘Dia do Fico’. O príncipe regente Dom Pedro I decidiu não atender ao pedido da Corte portuguesa e disse: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto! Digam ao povo que fico.”

Se é para o bem da Nação.. 💪🏽 pic.twitter.com/JesbOf6dXi — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 28, 2020

O anuncio do Flamengo aconteceu minutos após ao do jogador e foi feito por meio de uma publicação na conta oficial do Instagram. No vídeo, Arrascaeta liga para Gabigol e avisa que o espera no treino. “Alô. Oi Gabi, tudo bem? Tá demorando. Tô te esperando. Vem!”

Os jogadores que estiveram no Mundial voltaram das férias na última segunda-feira e Gabriel deve se apresentar no treino desta tarde.

Gabigol foi o principal goleador do Flamengo em 2019, em 53 partidas marcou 49 vezes. Ganhou o título de Rei da América, após os dois gols feitos na final da Libertadores contra o River Plate, na vitória por 2 a 1.

Com o acerto, o time de Jorge Jesus está completo e finalizou a montagem do time de 2020. No total, o time carioca contratou seis jogadores: Gustavo Henrique (zagueiro); Thiago Maia (volante); Pedro Rocha (atacante); Michael (atacante); e Pedro (atacante).