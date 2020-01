Com dois gols no último sábado, em partida válida pela Copa da Inglaterra, o atacante Gabriel Jesus atingiu a marca de 16 gols na temporada 2019/2020. O centroavante do Manchester City se isolou na ponta da artilharia brasileira entre aqueles que atuam por clubes das principais competições europeias.

O ex-atacante do Palmeiras deixou para trás João Pedro, do Cagliari, com quem estava empatado com 14 gols e agora tem em sua cola Neymar, que também marcou dois no último final de semana, e chegou a 15 tentos na temporada. Na sequência aparecem Martinelli, do Arsenal, Richarlison, do Everton, e Roberto Firmino, do Liverpool, todos com 10 gols.

Além dos 16 gols, Gabriel Jesus distribuiu oito assistências no ano, somando 24 participações entre os 102 tentos do Manchester City em 2019/2020, ou seja, participa de quase 25% das bolas na rede que seu clube conclui. Nos últimos seis jogos foram cinco gols e duas assistências do camisa 9.

Com média de 0,52 gol por jogo, Gabriel também caminha para ter o seu melhor ano completo em terras inglesas. Em 2018/19, sua melhor temporada no City, Gabriel teve média de 0,45 gol por jogo, marcando 21 em 47 partidas. Em 2017/18, foram 17 gols em 42 jogos, com média de 0,40. Em 2016/2017 (7 gols em 11 jogos) a média foi de 0,64, mas só atuou em metade da temporada.

Veja a lista:

1) Gabriel Jesus – Manchester City-ING – 16 gols

2) Neymar – PSG-FRA – 15 gols

3) João Pedro – Cagliari-ITA – 14 gols

4) Martinelli – Arsenal-ING – 10 gols

5) Richarlison – Everton-ING – 10 gols

6) Roberto Firmino – Liverpool-ING – 10 gols