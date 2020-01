Adolescente de 13 anos procura a Polícia Civil acusando seis jovens, também menores, de estupro. O crime, segundo a vítima, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º), durante a festa de Réveillon em um clube, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande (MT).

Conforme a denúncia, nº2020.4767, a vítima relatou que conheceu os meninos pelas redes sociais, e foi convidada para a festa. A vítima encontrou os novos ‘amigos’ em uma tabacaria, onde ficaram por algumas horas e depois seguiram para a festa.

Lá, ela contou que, foi obrigada a ingerir bebida alcoólica e desmaiou. Quando acordou no dia seguinte estava com a calcinha rasgada e suja de esperma. Ela sentia dores no órgão genital e tinha hematomas no pescoço e seios.

Os pais da menina foram chamados e ela foi encaminhada para fazer exames médicos e perícia. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDM) e a Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) estão investigando o caso.

Outro caso

Outra adolescente de 12 anos denunciou que foi mantida em cárcere privado e estuprada por um idoso de 62 anos, também na quarta-feira (1º), no bairro Cidade Verde, em Cuiabá (MT). Uma testemunha flagrou quando a menina era levada para dentro de uma oficina, sendo puxada pelo cabelo e braços.

A PM foi acionada e enviou uma viatura ao local. Os militares encontraram a menor junto com o idoso e para tentar escapar, ele disse ser pai da vítima que estava no local para pegar dinheiro com ele.

Durante a abordagem, a vítima demonstrou bastante nervosismo e estava inquieta. Ela foi levada para casa e quando avistou a mãe, teve uma crise de choro e confessou que sofreu estupro. O suspeito foi preso por estupro de vulnerável e conduzido à delegacia.