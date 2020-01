Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após tentar matar o namorado de 18 anos com golpes de faca, na madrugada desta sexta-feira (24), em Sinop (MT). A menor, segundo o boletim de ocorrência, descobriu que o garoto tinha uma amante, pegou uma faca e o atacou.

Segundo a Polícia Militar, o casal morava junto há seis meses, em uma casa no bairro Jardim das Rosas, próxima à residência dos pais do rapaz. Porém, segundo a polícia, a menina é considerada agressiva e sempre se envolvia em brigas.

Conforme relatos de vizinhos os desentendimentos do casal eram constantes, se estendiam até a rua, onde todos presenciavam.

Consta do boletim de ocorrências que enquanto o rapaz dormia, a jovem pegou o aparelho celular dele e descobriu uma relação do marido com outra mulher. Com uma faca, a garota o atacou com golpes no pescoço.

Após pedidos de socorro, amigos da vítima seguraram a agressora e chamaram a Polícia Militar temendo a morte do rapaz que foi socorrido com ferimentos nos braços, costas e pescoço. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop, onde permanece em observação.

À polícia, a jovem confirmou que esfaqueou o companheiro, mas disse que foi atacada primeiro. Ela revelou que realmente descobriu mensagens no celular dele, onde mostra que o rapaz tem relação com outra mulher. Após prestar depoimento na Polícia Civil, a adolescente foi liberada. Ela já foi acusada de ameaça em ocasião anterior.