Um garotinho de 6 anos se comoveu com o desespero da mãe por causa da ameaça da casa onde mora cair por causa da chuva, em Teresina.

A forte chuva que atingiu a capital do Piauí, no domingo 19, afetou ainda mais a estrutura da casa de Thais Cavalcante, de 25, mãe de Isaac Cavalcanti, que tem 9 metros quadrados e fica na ocupação Terra Prometida, na região do Bairro Três Andares, zona sul.

O menino tomou uma atitude e gravou um vídeo para tentar vender uma “obra de arte” da irmã Luna, de 4 anos.

Segundo Isaac, o dinheiro arrecado será para construir uma casa para a família.

Foi Isaac que pediu à mãe para gravar.

Thais contou para a equipe de reportagem que o menino sempre foi preocupado com a situação da mãe e dos irmãos. No vídeo, ele apresenta a “obra de arte” da irmã Luna que, segundo ele, retrata um “dinossauro herbívoro”.

“Oi, galerinha, aqui é o quadro da minha irmã, ela tem 4 anos, eu não sei o que é isso, mas parece que é um dragão, aqui é o corpo dele, o pescoço dele, os olhos. Parece um dinossauro herbívoro, mas eu não sabia que ele soltava fogo. Eu queria vender esse quadro aqui pra arrecadar dinheiro pra consertar minha casa.

Eu ‘tô’ com problema porque ela ‘tá caindo. Será que a chuva vai derrubar? Eu peço a Deus. Galerinha, me ajuda, vai”, diz o menino.

“Ele vê meu desespero com a situação e fica pensando nisso, preocupado, sempre falou da gente ter uma casa. Agora, ele decidiu fazer esse vídeo pra tentar ajudar. A água entrou na casa, as paredes começaram a ceder, eu fiquei muito preocupada, coloquei umas escoras de madeira, mas a casa está querendo cair”, relatou a mãe.

Ajuda

O vídeo de Isaac foi publicado no YouTube, mas logo ganhou as redes sociais e o WhatsApp.

Muitas pessoas já procuraram a família e algumas já foram até a casa de Isaac para deixar doações.

“Trouxeram cestas básicas e cimento, mas muita gente prometeu muita ajuda, estamos esperançosos”, disse.

Thais mora com os quatro filhos e uma irmã. Além de Isaac e Luna, ela tem mais dois filhos de 9 e 5 anos.

A irmã de Thais trabalha vendendo açaí próximo as faculdades da capital, mas no período de férias estudantis, a situação complica.

“Ela é dona de casa e de vez em quando faz uns bicos como diarista, mas ela não pode sair porque tem que ficar com as crianças. Todos estudam, mas é complicado para ela conseguir trabalhar”, disse a tia dos meninos.

Isaac ainda gravou outro vídeo para a TV local (vídeo abaixo) pra contar como queria que a casa ficasse após a reforma.

Assista ao vídeo de Isaac: