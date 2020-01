A indefinição sobre a obra do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), paralisada desde dezembro de 2014, continua após um ano completo da gestão Mauro Mendes (DEM). Apesar disso, o chefe do Palácio Paiaguás, afirma que ainda no primeiro semestre deste ano, vai tomar uma decisão sobre o tema. Ou seja, vai dizer se a obra será retomada ou abandonada de vez.

Na próxima semana, ele estará em Brasília participando de uma reunião com o Grupo de Trabalho criado em julho de 2019 pelo Governo Federal para decidir sobre o sistema de mobilidade urbana da região metropolitana de Cuiabá (MT) e analisar a viabilidade ou não de concluir o modal de transporte, cuja previsão era de ser entregue em março de 2014, antes da Copa do Mundo Fifa de Futebol que teve a Capital com uma das subsedes.

Porém, Mauro Mendes já avisa a reunião não é para tomar uma decisão em definitivo e sim conhecer o novo responsável. “Eu marquei uma visita de cortesia ao novo secretário. Já é o terceiro secretário nacional de mobilidade urbana, simplesmente marquei uma visita pra conhecer ele. Para ver se dessa vez para de mudar secretário e nós conseguimos avançar na relação do Governo do Estado com o Governo Federal pra encontrarmos ainda no primeiro semestre uma solução”, disse o democrata no evento de inauguração do Centro Oficial de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso, outra obra da Copa que estava paralisada.

Mendes deixou claro que seu governo está trabalhando com a comissão e fazendo estudos na expectativa de que, ainda no primeiro semestre deste ano, possa ter uma solução definitiva para o problema.

“Gostaria de ter feito no primeiro ano, não foi possível. Mas não vou brotar com nenhuma solução milagrosa ou mirabolante porque chega de erro daquilo que já foi cometido lá atrás”, enfatizou o governador. Conforme Mendes, não adianta pressão política e nem de grupos econômicos, pois a decisão a ser tomada será embasada em dados técnicos sobre a viabilidade ou não de concluir e operar o VLT depois.

“Precisamos ter um estudo técnico, honesto e verdadeiro pra ser apresentado para a sociedade. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada por pressão de A ou de B ou de C e vamos fazer um debate claro com a sociedade das alternativas que estamos construindo”, afirmou o chefe do Palácio Paiaguás.

Obra bilionária, fraudes e processos

A obra do VLT, orçada inicialmente em R$ 1,4 bilhão, já consumiu mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos, em a metade ficou pronta e está paralisada desde dezembro de 2014, quando terminou a gestão do ex-governador Silval Barbosa. Em dezembro de 2017, o Governo do Estado sob o comando de Pedro Taques (PSDB) rompeu, de forma unilateral, o contrato com o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande.

Na Justiça estadual e federal ainda tramitam processos que contestam, inclusive, a licitação lançada em 2012, principalmente após virem à tona denúncias de fraudes e corrupção feitas pelo ex-governador Silval Barbosa. Também são contestados os valores que o grupo de empresas do Consórcio VLT reivindica do Governo do Estado para retomar e concluir a obra.