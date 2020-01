O governo de Mato Grosso está abrindo 2.664 vagas de estágios em diversos órgãos e secretarias do Estado. A contratação inicia a partir de 1º de março. Para estágio de estudantes cursando o o ensino médio, com jornada de atividade de 20 horas semanais, o provento será de R$ 450. Já no caso de quem cursa ou já possui graduação, com 30 horas semanais de trabalho, irá receber R$ 900.

As vagas de estágio serão abertas em 14 secretarias, sendo elas: Agricultura Familiar, Cultura, Esporte e Lazer, Ciência, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Econômico, Educação, Justiça e Direitos Humanos, Meio Ambiente, Planejamento e Gestão, Casa Civil, Saúde, Segurança, Assistência Social e Cidadania e Infraestrutura e Logística.

Também vão contar com estágios órgãos e empresas, como Ager, Ceasa, Detran, Empaer, Fapemat, Indea, Intermat, Ipem, Jucemat, MTI, MT PAR, MT Prev, MT Saúde e Procuradoria-Geral.

A seleção para preenchimento das vagas caberá ao Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), com matriz em São Paulo e filial em Cuiabá. A escolha foi através de pregão eletrônico.

Órgão ou entidade interessada na contratação deve fazer a solicitação ao CIEE e mencionar os requisitos para o exercício da função e quantidade de vagas. Mais informações: 65 3003-2433.