O Governo do Estado está reunido em audiência pública na manhã desta quinta-feira (30) para esclarecer aos mato-grossenses quem são os responsáveis pelos aumentos abusivos nos preços dos produtos, alta que passou a ser praticada em diversos estabelecimentos neste ano.

A audiência está marcada acontece no Auditório Clóves Vetoratto, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá (MT). O evento é transmitido ao vivo para todo o Estado por meio da TV Assembleia e pelo Facebook do Governo.

Quatro segmentos do comércio foram convidados para a audiência, proposta em razão do aumento nos preços de vários produtos em diversos segmentos no começo deste ano.

Isso resultou num interminável embate onde os comerciantes culpam o governo pelos reajustes, por causa de aumento de impostos, resultado na lei que promoveu mudanças nos incentivos fiscais. Por sua vez, o Governo de Mato Grosso nega ser o responsável pelos reajustes tidos como abusivos.