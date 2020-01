Parece que os tempos de “vacas magras” são coisa do passado no Governo de Mato Grosso, que até pouco tempo vinha reclamando de crise financeira e déficit bilionário deixado pelos governos anteriores.

Conforme a prestação de contas mensal, o Governo do Estado sob o comando de Mauro Mendes (DEM), fechou dezembro de 2019 com um superávit de R$ 88,4 milhões, resultado de uma arrecadação de pouco mais de R$ 2,2 bilhões dentro do período. O valor é a somatória de tudo que foi arrecadado, considerando o que foi pago no mês.

Em dezembro, o Estado arrecadou R$ 2.233 bilhões, valor que foi somado a outros R$ 353,9 milhões que constavam no saldo da Conta Única no dia 1º daquele mês.

Desse valor, o Governo utilizou R$ 568,4 milhões para o pagamento dos salários dos servidores ativos, e R$ 529,1 milhões com a folha dos aposentados e pensionistas.

Confira aqui mais detalhes da prestação de contas: