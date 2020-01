O deputado estadual Thiago Silva recebeu a notícia da Casa Civil do Governo de Mato Grosso, que está prevista para sexta-feira (10) às 9h30 a inauguração do Anel Viário Anel Viário Conrado Sales Brito. A obra é indicação do parlamentar, que cobrou a recuperação da rodovia desde seu primeiro mês na Assembleia Legislativa.

Após a inauguração, o Governador Mauro Mendes e equipe da Sinfra irá dar ordem de serviço para a retomada da obra da Escola Estadual Maria Tereza e a partir das 13h45 toda a comitiva irá vistoriar a reforma da Escola Estadual Marechal Dutra e visita à Escola Emanuel Pinheiro que já foi reformada, também por indicação do deputado e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa Thiago Silva.

“Este é um grande momento esperado pela população de Rondonópolis e toda a região sudeste que tanto carecia de melhor logística para o escoamento de grãos e a entrega oficial do Anel Viário para mim é um orgulho muito grande, pois em menos de 1 ano de mandato já viabilizamos a revitalização dessa importante MT”, disse o deputado Thiago.

A última agenda do dia 10 será para acompanhar as obras de modernização do Hospital Regional de Rondonópolis, responsável pelo atendimento de toda a região sul e sudeste de Mato Grosso.