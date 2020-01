Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (5), no bairro dom Aquino em Cuiabá (MT). A Polícia Militar chegou até os acusados após receber denúncia de uma vítima de roubo em Várzea Grande (MT), que rastreou o celular pelo GPS até a residência dos suspeitos.

No local foram encontradas drogas, dinheiro e outros materiais ilícitos. No entanto, o celular não foi recuperado. Nenhum deles foi reconhecido como autores do roubo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela PM.

De acordo com as informações da guarnição do 25º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a equipe foi informada de que a vítima de um roubo ocorrido horas antes no bairro Vista Alegre, em Várzea Grande, estava em posse da localização do celular levado pelos bandidos. O GPS apontava que o aparelho estava em uma kitnet localizada no bairro Dom Aquino, na Capital. Apesar de buscas no imóvel, o celular não foi encontrado.

Ao perceber a presença da PM o marido da dona da residência tentou fugir pelo muro dos fundos, mas foi detido. Ele disse que tentou fugir porque no local funciona uma boca de fumo. Já a mulher alegou desconhecer as atividades ilícitas do marido.

Na residência os militares encontraram duas balanças de precisão, um aparelho de choque portátil, seis porções de pasta-base, uma certa quantidade de maconha, dois rolos de papel-filme e um rolo de papel alumínio, usados para o embalo da droga. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande.