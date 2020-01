A sucessão municipal em Rondonópolis ganhou mais um nome de peso. Em reunião realizada na segunda-feira (27) lideranças comunitárias, comerciantes, trabalhadores e representantes de partidos políticos defenderam a candidatura da educadora Ana Carla Muniz. A ex-primeira dama já atuou como secretária municipal de Ação Social e Educação, foi Secretária Estadual de Educação no governo de Blairo Maggi e também teve uma passagem breve pela Assembleia Legislativa.

A proposta de lançar Ana Carla tem o apoio do vereador Tiago Muniz (DEM), apontado até aqui como o pré-candidato do grupo liderado pelo ex-prefeito Percival Muniz. Tiago tem se reunido com representantes de outras legendas visando construir uma candidatura de consenso, mas admitiu que poderá desistir da disputa em favor da educadora.

“A Ana Carla tem energia, uma vida de serviços prestados ao nosso povo e capacidade para liderar um projeto para superar os problemas que temos e resgatar a importância de Rondonópolis no cenário estadual. Levarei essa informação aos partidos com quem estamos conversando. Se ela aceitar a candidatura terá meu total apoio”, antecipou Tiago Muniz.

Durante a reunião várias lideranças destacaram que o nome de Ana Carla unifica a base do ex-prefeito Percival Muniz e pode atrair setores do eleitorado que buscam um candidato novo, porém com experiência e capacidade de articulação. “Ela não é populista e nem elitista. Tem preocupação social, responsabilidade administrativa e transita bem em todos os segmentos da sociedade”, disse uma das lideranças ao defender a candidatura.

Ana Carla agradeceu as manifestações de apoio e não descartou a possibilidade de aceitar o convite. Ela disse que vai pensar mais sobre o assunto, que está aberta ao diálogo e que o fundamental é garantir a formação de um frente ampla, unida e capaz de enfrentar os desafios que o município tem.

Além de lideranças do PDT, legenda a que a educadora está filiada, a reunião também contou com a participação de membros de outros partidos, como o DEM e o Cidadania. O grupo deverá se reunir novamente nas próximas semanas, mas ainda não há uma data definida. Os candidatos que vão disputar as eleições municipais em 04 de outubro podem se filiar ou mudar de partido até o dia 03 de abril. Conforme o calendário da Justiça Eleitoral as convenções partidárias para a escolha dos candidatos a prefeito e vereadores serão realizadas entre 20 de julho a 5 de agosto.