A Polícia Militar apreendeu uma verdadeira plantação de maconha nesta segunda-feira (06) no bairro Santa Cruz, em Guiratinga. Ao todo, 22 plantas, cultivadas em vasos e latas foram apreendidos, além de várias sementes que seriam usadas em novo cultivo.

Os policiais receberam a informação de que no local funcionava uma ‘boca de fumo’ e hoje avistou uma usuária fazendo uso do entorpecente em uma rede na casa. Os suspeitos confirmaram a presença de mais droga no local.

Pequenas porções da droga foram encontradas nos quartos e durante a varredura no quintal os policiais encontraram as plantas.

Dois homens e uma mulher foram encaminhados a Delegacia. O nome dos suspeitos não foi divulgado pela polícia.