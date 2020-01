Cerca de 140 alunos da Escola Estadual Nilo Póvoas, situada em Cuiabá (MT), manifestaram nos semáforos do centro da Capital na manhã desta quinta-feira (9), após receberem a informação que a unidade vai fechar as portas para o ano letivo de 2020, após 50 anos. Os estudantes matriculados na escola serão transferidos para a Escola Antônio Epaminondas, no bairro Lixeira, também no centro.

A decisão foi tomada pelo Governo de Mato Grosso sob o comando de Mauro Mendes (DEM). A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), justifica que um dos motivos do fechamento seria o número baixo de alunos, o que não é estratégico para o Governo.

Procurada, a Seduc informou que está fazendo processo de reordenamento da rede estadual, para otimizar os recursos financeiros, potencializar os espaços, melhorar a estrutura física das unidades e a demanda do atendimento aos alunos.

A Pasta pontuou que a “Escola Estadual Antônio Epaminondas tem oito salas de aula e atende em média 200 alunos e o prédio tem capacidade para atender cerca de 700 alunos nos três turnos”.

A orientadora pedagógica, Ana Maria de Campos Santos, escreveu em sua rede social que até o momento não houve formalização do fechamento, apenas uma reunião. “Nós tivemos uma reunião com a secretária adjunta do Estado e foram repassados alguns procedentes do qual poderia estar fechando a escola. Um deles seria o número de estudantes. No momento da reunião eu disse para ela que era incoerente a informação”, diz mensagem postada no Facebook.

Também na mesma rede social a professora Lilian Novack Silva rebateu os argumentos da Seduc. “Sobre o número de matrículas, nenhuma das escolas que ofertam só o ensino médio de tempo integral em Cuiabá, atingiu o número de matrículas. Segundo, quando tratamos de proficiência/rendimento acadêmico, a nossa escola alcançou 98,4% de aprovação no ano de 2018 e para 2019 tem o indicador de superar esse índice de aprovação. Aumentamos o número de egressos ao ensino superior. Temos depoimentos de estudantes que falam de sua transformação depois que se matriculou na escola de Tempo Integral”, diz na publicação.

Veja nota na íntegra nota da Seduc:

O prédio da Nilo Póvoas possui 12 salas de aula e capacidade para atender cerca de mil alunos, no entanto, atualmente, atende cerca de 130 alunos em tempo integral. Diante disso, a Seduc decidiu pelo remanejamento dos alunos da Escola Nilo Póvoas para a Escola Estadual Antônio Epaminondas, localizada no bairro Lixeira, em Cuiabá, que também oferta o ensino médio em tempo integral.

A partir de 2020, as vagas de matrículas serão disponibilizadas na EE Antônio Epaminondas, que vai ofertar o ensino fundamental nos anos finais (7º ao 9º ano) e ensino médio em tempo integral.

A Seduc ressalta que boa parte dos alunos atendidos na escola Nilo Póvoas são oriundos de outros bairros e não somente do bairro Bandeirantes onde a unidade escolar está localizada.

Os professores efetivos e profissionais efetivos da Escola Nilo Póvoas também serão absorvidos pela escola Antônio Epaminondas.

Veja publicação da professora: