Helicópteros já jogaram mais de 2 toneladas de legumes frescos para alimentar cangurus, coalas e gambás que escaparam dos incêndios florestais na Austrália. (vídeo abaixo)

Entre os alimentos jogados nos parques e florestas estão cenoura e batata-doce.

O governo de Nova Gales do Sul encomendou a “Operação Rock Wallaby”, para alimentar as colônias e ajudar na sobrevivência da população de marsupiais.

O serviço de parques passou os últimos dias jogando comida nos vales de Capertree e Wolgan, no Yengo National Park, no Vale do Canguru e nos arredores dos parques nacionais de Jenolan, Oxley Wild Rivers e Curracubundi.

A informação é do DailyMail.

“Os animais que sobrevivem ao fogo normalmente ficam escondidos com alimentos naturais limitados enquanto o fogo destrói a vegetação em torno de seu habitat rochoso”, disse Matt Kean, ministro do Meio Ambiente da NSW.

“Os cangurus já estavam sob estresse devido à seca, tornando a sobrevivência desafiadora para os animais sem assistência”.

Kean disse que eles estarão de olho nas espécies nativas para verificar seu progresso como parte do processo de recuperação pós-incêndio.

Assista: