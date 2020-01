O Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Dr. Leony Palma de Carvalho, será a primeira unidade hospitalar da Capital a oferecer Programa de Residência Médica. Com foco em ortopedia, traumatologia e medicina intensiva, o projeto será coordenado pela Comissão de Residência Médica da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – Coreme/ECSP.

O programa, que também beneficiará o Hospital Municipal São Benedito, se destacou como o único da Capital que, após ser apreciado por técnicos de todas as comissões e órgãos reguladores estaduais e nacionais, recebeu aprovação do Ministério da Educação (MEC) para ser implantado em 2020.

De acordo com coordenador da Coreme, o médico Alberto Bicudo Salomão, a unidade passou por diversas visitas técnicas das Comissões Nacional de Residência Médica (CNRM) e Estadual de Residência Médica (Cerem-MT), além do setor de Residência Médica do MEC.

“Juntos eles vistoriam o HMC e o São Benedito para avaliar as estruturas e as documentações necessárias, vislumbrando apreciação final ao CNRM em Brasília. Após todos os trâmites legais, tivemos a grata satisfação de saber que o Coreme/ECSP foi o único de Cuiabá a receber a aprovação para a abertura do programa, que consiste na especialização exclusiva para médicos na modalidade lato sensu, que constitui padrão ouro na formação de especialistas na medicina brasileira” diz o médico.

Segundo o diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Alexandre Beloto, a aprovação coroa os esforços pela valorização dos servidores e dos pacientes. “Ao ofertarmos as especializações médicas teremos os melhores profissionais atuando no HMC e São Benedito, somando para o bom atendimento da população, exatamente como preconiza a gestão Emanuel Pinheiro.”

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, tanto a aprovação do MEC quanto os frutos que a Coreme trarão para os dois hospitais cuiabanos, farão com que Cuiabá torne-se uma referência para a medicina brasileira.

“Isso laureia o trabalho que estamos fazendo para virar a página da Saúde em Cuiabá e demonstra que estamos no caminho certo”, afirma. “Começamos a deixar pra trás uma Saúde deficitária para dar lugar a 20 anos de avanço no SUS de Cuiabá, como de case sucesso brasileiro”, completa.

Os candidatos às residências médicas do Coreme serão escolhidos via processo seletivo, que será realizado nos próximos meses. Interessados em concorrer às vagas podem se inscrever por meio do site www.periop.com.br até 3 de fevereiro.