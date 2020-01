Um homem de 30 anos acionou a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (27) no bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis, afirmando ter sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ele falou que entrava no estabelecimento para comprar um cigarro quando o dono do local teria efetuado disparos contra ele.

Nenhum dos tiros acertou a vítima que teve apenas algumas escoriações devido aos vidros de uma janela que quebraram.

Quando a polícia chegou ao estabelecimento, o proprietário afirmou que dois indivíduos teriam entrado na mercearia e anunciado o assalto. Segundo ele, um dos suspeitos teria efetuado o disparo de fora para dentro.

Segundo consta no BO nº 2020.26936, aparentemente os disparos foram feitos de dentro para fora, mas nenhuma arma foi encontrada no local.

De acordo com a vítima, ele estava sozinho quando chegou a mercearia e não houve anuncio de assalto.

Ambos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia para esclarecimento do fato.