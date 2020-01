Um homem de 30 anos foi esfaqueado, na madrugada desta quinta-feira (16), em um bar localizado no bairro Nova Esperança, em Cuiabá. O suspeito do crime fugiu do local, ele já foi identificado, mas ainda não foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para uma tentativa de homicídio ocorrida em um bar. Quando a PM chegou no local, o acusado de ter esfaqueado a vítima já havia fugido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), com ferimentos na altura da cintura. Em relato à PM, ele disse que durante uma discussão com o suspeito, o mesmo pegou uma faca e partiu pra cima dele já efetuando os golpes, fugindo em seguida.

A vítima disse que não conhecia o suspeito. Testemunhas que presenciaram o crime, disseram à policia o nome do acusado, mas ainda assim ele não foi localizado. O crime será investigado pela Polícia Civil.