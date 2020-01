Durante uma briga em festa de lambadão, um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira (20), na avenida Beira Rio, no bairro São Mateus, em Cuiabá (MT). O suspeito do crime está foragido, mas já foi identificado e pesa contra ele várias passagens criminais, uma delas por homicídio.

Alexandro Penha da Silva foi levado ao Pronto-Socorro de Cuiabá ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio na casa de festas e, segundo a denúncia, uma pessoa teria sido alvejada por disparos de arma de fogo.

Quando a equipe chegou no local, populares confirmaram o fato e disseram a PM que Alexandro havia sido socorrido por amigos e levado para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Quando a equipe chegou no PS, familiares e amigos informaram do óbito da vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas disseram nome e local onde o suspeito pelo crime reside. Conforme a polícia, o autor do crime já foi identificado. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no Pronto- Socorro de Cuiabá e assume as investigações.