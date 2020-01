A Polícia Civil investiga a morte de Everaldo Martins de Jesus, 46 anos, executado com cinco tiros, sendo a maioria na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (27), em frente a uma lanchonete, no bairro Módulo – 5, em Juína (MT).

O crime, segundo a Polícia Civil, ocorreu por volta das 3h. Testemunhas revelaram que a vítima chegou,sem camisa numa caminhonete L-200 Triton e pediu um baguncinha em uma lanchonete. Alguns minutos depois, testemunhas ouviram disparos e pedido de socorro de Everaldo.

A vítima ainda correu do atirador, mas caiu alguns metros, perto de uma praça, onde morreu. Pelo menos, cinco perfurações foram encontradas pelo corpo de Everaldo, sendo quatro na cabeça e um no pescoço. Nenhum objeto dele foi levado.

Não há informações sobre o autor dos tiros nem sobre a motivação do crime e ninguém foi preso. A Polícia Civil não confirmou se o suspeito tinha envolvimento com o crime na cidade. O PORTAL AGORA MATO GROSSO pesquisou o nome da vítima no site do Poder Judiciário e também não encontrou processos em seu nome.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realização do trabalho técnica. O laudo com detalhes do crime deve ajudar nas investigações da Polícia Civil.