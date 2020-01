Um homem identificado como Gilvanio Rodrigues da Silva, 31 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (15) no município de Alto Araguaia (MT). Ele estava dentro de um Golf de cor prata quando foi atingido por dois disparos na cabeça e outro no olho esquerdo.

Gilvanio era usuário de drogas e uma das hipóteses a serem investigadas pela Polícia Civil é de que a execução possa ter relação com uma dívida de drogas no valor de R$ 75.

Segundo as informações da Polícia Civil, moradores das imediações ouviram os disparos e quando saíram na rua perceberam a vítima dentro do veículo Golf prata, no bairro Maria das Graças. Nada da vítima foi levado. O homicídio ocorreu por volta da 1h

Testemunha informou que estava em casa e ouviu os tiros. Contou ainda, que ao sair na rua, para ver o que houve, viu um dos assassinos, baixo e de boné vermelho, fugindo. Ele teria dito que Gilvanio devia o valor de R$ 75 a uma boca de fumo.

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados. A polícia trabalha com a heptose de uma execução e o caso segue sendo investigado.