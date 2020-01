De acordo com o boletim de ocorrência, n° 2020.589.58 registrado na Polícia Civil, o fato aconteceu no final do mês de dezembro. Porém ele procurou a polícia somente nesta quarta-feira (8), para registrar a denúncia. A vítima que após enviar suas fotos e vídeo íntimos, a pessoa do outro lado teria mandado mensagens dizendo que era adolescente e que ia denunciá-lo por estupro.