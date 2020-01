A Polícia Civil investiga uma morte por golpe de faca registrada em Várzea Grande (MT), em decorrência de uma briga entre um casal. No entanto, o caso é controverso de modo que ainda não é possível dizer que trata-se de um homicídio, pois uma das versões aponta que Felipe Barros Ponce Santos, 28, morreu por causa de ferimentos ocasionado por um golpe, supostamente deferido por ele próprio. Mas a intenção seria de atingir a ex-companheira de 25 anos que conseguiu se desvencilhar.

Dessa forma, se a investigação confirmar que não foi a mulher que desferiu o golpe contra ele, não será possível tratar o caso como homicídio. Por outro lado, pelas circunstâncias da confusão, também não é possível falar em suicídio.

Por ora, com base nas informações policiais disponíveis no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a hipótese é de uma tentativa de homicídio que terminou em morte, mas nesse caso, a morte do próprio suspeito.

De acordo o registro feito pela Polícia Militar, o fato foi registrado neste domingo (26), por volta das 7h44, no residencial Noise Curvo, região do bairro Cristo Rei.

Segundo informações passadas pela ex-companheira de Felipe, ambos estavam separados, mas ele vinha perseguindo ela por não aceitar o fim do relacionamento. Por volta das 5h30, ele pulou o muro da frente da casa onde ela dormia, arrombou a porta da cozinha e começou a agredi-la. Depois, ele pegou uma faca para acertá-la.

Ainda, com base na versão da mulher repassada aos policiais, ela, ao tentar resistir à agressão desviou o braço do ex-companheiro, fazendo com que ele acertasse o próprio tórax, causando a lesão com grande sangramento.

Depois de ferido, ele pulou o muro e caiu na calçada em frente a casa. A mulher disse que tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Agora, os exames de necropsia realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica vão subsidiar os trabalhos da Polícia Civil e apontar as circunstâncias da morte, ou seja, se o golpe que matou Felipe, foi de fato, desferido por ele próprio, ou não.