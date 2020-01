Um homem de 68 anos foi preso na noite desta terça-feira (28), após tentar forjar um crime de roubo de veículo. O caso foi registrado no bairro Residencial Laranjeiras, no município de Mirassol do Oeste (MT). Ele vendeu o Cobalt de cor preta há cerca de 40 dias e acusou o comprador de receptação. Durante a ocorrência, mudou a versão dos fatos e recebeu voz de prisão por falsa comunicação de crime.

Por volta das 21h30 a Polícia Militar foi acionada pelo idoso alegando ter sido vítima de um suposto roubo de seu veículo. Ele disse que no último sábado (25), dois homens armados o teriam rendido ele nas proximidades no bairro Jardim São Paulo e levado o carro. Alegou ainda que começou a investigar por conta própria para descobrir o paradeiro do veículo e dos suspeitos.

Disse ter descoberto que seu carro estaria em posse de um homem que ele conhecia e vinha o ameaçando há alguns dias, caso revelasse à polícia que o veículo estava com ele. Questionado sobre os motivos de não ter registrado o boletim de ocorrência na data do suposto assalto, ele disse que tinha medo dos supostos criminosos porque ambos seriam integrantes de uma organização criminosa.

A guarnição se deslocou ao local indicado por ele e encontrou o carro estacionado na frente de uma residência. O novo dono garantiu aos militares que está com o veículo há cerca de 40 dias e que comprou o carro do próprio, com quem combinou de pagar R$ 15 mil pelo ágio. Relatou que já teria repassado de R$ 2 mil e que repassaria o restante na data já combinada por ambas as partes.

Diante da queixa de roubo do veículo, o suposto receptador foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. No entanto, o antigo dono mudou a versão de seu depoimento e admitiu que o carro não foi roubado e que realmente ele fez negócio com o homem que ele acusou.

Diante dos fatos, o idoso foi preso por falsa comunicação de crime. Ambas as partes permaneceram na delegacia para esclarecerem os fatos e à disposição do delegado responsável por dar encaminhamento à ocorrência.