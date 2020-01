Idoso de 67 anos tentou matar um rapaz de 28 anos, na tarde de domingo (26), em Várzea Grande (MT). O caso foi registrado após uma discussão, entres a vítima e o acusado. Populares conseguiram tomar a arma de suspeito, que fugiu e não foi preso. A arma do crime foi entregue à polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para devido a uma tentativa de homicídio por volta das 15h30 no bairro Nova Várzea Grande. No local, testemunhas disseram que os dois homens iniciaram uma discussão na rua Goiás e que, em seguida, a vítima foi para sua casa. O suspeito o seguiu e efetuou alguns disparados contra o homem, que não foi atingido.

Populares reagiram e conseguiram tirar a arma do suspeito. Em seguida, ele fugiu em uma Ecosport de cor branca. Policiais militares fizeram rondas foram feitas pela região e encontraram o carro na casa dos suspeito.

Porém, não havia ninguém na residência. Em contato telefônico com o acusado, ele disse que iria se apresentar na delegacia para esclarecer os fatos. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e a arma usada para atirar contra o desafeto foi apreendida.