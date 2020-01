Em 2020, o brasileiro estará focado em quitar dívidas, viajar nas férias e aprender inglês. A constatação faz parte do levantamento TOP 20 Objetivos para 2020, realizado pelo 7waves, aplicativo que ajuda as pessoas a definir metas e atingir seus objetivos de vida, com base em mais de 50 mil usuários ativos da plataforma. No ano passado, esses objetivos estavam em sexto, terceiro e quinto lugares, respectivamente.

Dados recentes da Serasa Experian apontam que existem 63,4 milhões de inadimplentes no país, novo recorde da série histórica, iniciada em março de 2016. O alto endividamento tem como principais causas a perda do emprego (30%), a redução de renda (29%), o empréstimo do nome para terceiros (14%) e a falta de controle financeiro (13%), revela pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

“O brasileiro está mais consciente quanto à forma como consome e preocupado em deixar o nome limpo, para ter mais poder de negociação quando pensar, por exemplo, em um financiamento”, analisa Rodolfo Ribeiro, CEO do 7waves. “Com as contas em dia, ele também pode planejar uma viagem para conhecer o lugar dos sonhos, ou ainda fazer um curso ou intercâmbio para aprender um segundo idioma, que no caso dos usuários 7waves, têm o inglês como prioridade”, acrescenta o executivo.

Na outra ponta do levantamento, temos os objetivos que não estarão no foco dos brasileiros em 2020, como fazer festa de aniversário (18ª posição), trocar de emprego (19ª) e fazer trabalho voluntário (20º lugar).

“A crise econômica do país e o alto índice de desemprego fará o brasileiro querer crescer e buscar oportunidades dentro da empresa em que trabalha, por meio do aperfeiçoamento profissional, ao invés de se aventurar no mercado, trocando o certo pelo duvidoso”, diz Ribeiro. “As pessoas também vão preferir investir seu dinheiro em bens duráveis como comprar um celular, carro, casa, empreender, fazer previdência privada, viajar, ao invés de gastar, por exemplo, com uma elaborada festa de aniversário”, completa.

Confira o ranking TOP 20 Objetivos dos Brasileiros para 2020, do 7waves:

Sobre o 7waves

Lançado em dezembro de 2017, o 7waves é um aplicativo mobile que tem a proposta de ajudar as pessoas a se organizarem para cumprir seus objetivos de vida: descobrir sonhos, planejar metas e receber dicas valiosas para conquistar o que quiser. Com um conceito de gamificação, o app funciona como um coach virtual e conta com a tecnologia de inteligência artificial, que envia recomendações periódicas de conteúdos e ações relacionados aos sonhos cadastrados pelos usuários. O app está disponível para Android e iOS gratuitamente.