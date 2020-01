Incêndio dentro da Câmara Municipal de Nova Mutum (MT), assustou servidores no início da tarde desta quinta-feira (30). O fogo iniciou na saía do ar-condicionado de uma das salas do setor administrativo, porém foi controlado antes que se espalhasse para outros setores.

Em nota, o Legislativo explica que por volta de 12h30, os servidores perceberam uma fumaça que saía do ar-condicionado, mas quando assustaram o fogo já consumia o aparelho. Os próprios funcionários controlaram as chamas e depois acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a Câmara, houve apenas danos materiais e o ocorrido não afetou os serviços. A sala, onde ocorreu o incêndio, passará por reparos e limpeza. A suspeita é de curto-circuito no ar-condicionado deve ter causado o fogo.