Um incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (23), em uma empresa de alimentação que presta serviços para companhias aéreas do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT), assustou funcionários e mobilizou cinco viaturas e 18 homens do Corpo de Bombeiros.

A empresa está localizada no bairro Jardim Aeroporto. Os bombeiros controlaram e nenhuma pessoa se feriu. Segundo os militares, o incêndio teve início por volta das 8h30 e atingiu parte do comércio onde funciona um restaurante, que fornece alimentos para companhias aéreas.

As informações levantadas pelo Copo de Bombeiros, são de que o fogo começou nos fundos de uma residência e atingiu o depósito da empresa.

Após controlar as chamas, os bombeiros permaneceram no local realizando os trabalhos de rescaldo. Mesmo sem registro de vítimas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância com socorristas ao local, para eventuais atendimentos caso fosse necessário.