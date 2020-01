Um incêndio de grande proporção ocorrido na tarde deste sábado (25) em um mercado no bairro Cidade Viva, município de Pedra Preta, assustou a população e principalmente os moradores vizinhos ao local. O mercado ficou totalmente destruído e algumas paredes chegaram a cair.

De acordo com o Sargento Moreira do Corpo de Bombeiros, a guarnição de Rondonópolis foi acionada e ao chegar ao estabelecimento o fogo já estava grande e a primeira providência foi tentar resfriar as residências que ficam ao lado para evitar que o fogo se alastrasse.

Ele afirmou ainda que agora falta o combate principal, que é dentro do mercado, que está com muita fumaça tóxica e risco de que mais paredes caiam, por isso máquinas foram requisitadas para que as paredes sejam derrubadas antes da entrada dos bombeiros.

Ainda de acordo com a guarnição, todas as pessoas que estavam no local conseguiram sair sem ferimentos.

A Energisa também foi acionada para fazer o desligamento dos cabos de energia que ficam próximos ao local.

As causas do incêndio serão investigadas.