Começou na segunda-feira (06) e termina amanhã (08) a inscrição para o processo seletivo para contratação de professores da rede municipal de ensino. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo endereço http://semeddivisaodeformacao.blogspot.com.br até as 18h.

A contratação, por tempo determinado, será feita quando houver afastamento de professores efetivos ou devido a necessidade temporária para as aulas.

A relação geral de inscrito será divulgada no dia 10 e as provas acontecem no dia 19 de janeiro entre as 8h e 12h, com abertura dos portões marcada para as 7h.

O resultado final será homologado no dia 29 de janeiro.