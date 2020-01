Um caso inusitado chamou a atenção dos moradores da cidade de Cáceres (MT) no fim de semana. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer um homem que teria se afogado nas águas do Rio Paraguai, mas para a surpresa de todos, o homem estava apenas embriagado e dormia no cais.

De acordo com informações, um idoso passava a pé pelo local se assustou com o homem estendido na água. Diante da situação, a testemunha acionou o atendimento dos Bombeiros, que constataram que ele estava dormindo com visíveis sinais de embriaguez.

O rapaz foi retirado do rio e encaminhado ao pronto atendimento da cidade.

VEJA O VÍDEO DIVULGADO POR UM SITE DE CÁCERES