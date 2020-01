Na noite desta quinta-feira (30), duas irmãs foram rendidas na porta da casa de uma parente, no bairro Carumbé, em Cuiabá – MT. Na ocasião, o bandido apontou a arma para a cabeça das vítimas, tomou seus pertences e a motocicleta em que elas estavam.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam saindo da casa de uma tia quando foram abordadas pelo suspeito, que as levou novamente para dentro da casa.

O assaltante apontou a arma para a cabeça de uma das vítimas e pediu a chave da motocicleta. Em seguida, ele tomou vários pertences delas e fugiu levando o veículo.

Segundo a PM, as câmeras de segurança de um prédio próximo do local do crime deverão ajudar na identificação do suspeito. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DerfVa) irá investigar o caso.