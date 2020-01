Conforme o boletim de ocorrência, os funcionários do posto acionaram a Polícia Militar. A guarnição encontrou o suspeito em uma casa no centro da cidade com base nas carateristas do veículo repassadas pelos funcionários do posto.

O homem foi encaminhado à delegacia e alegou que teria ido buscar a carteira em casa. Ele negociou com o gerente do posto e foi liberado.

Empresário rasga dinheiro

Também no final de semana, um empresário de 29 anos rasgou notas de dinheiro totalizando R$ 540 em frente à Central de Operações da Polícia Militar de Alta Floresta (MT).

De acordo com boletim de ocorrência, com sinais visíveis de embriaguez ele parou na frente da unidade e proferiu palavras de baixo calão contra os policiais. Depois, quebrou um celular jogando- o no chão e rasgou R$ 540.

Um boletim de ocorrência foi registrado, como a queixa de dano qualificado. Como “vítima”, foi colocado o Banco Central.