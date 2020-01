A deputada estadual Janaina Riva (MDB) aderiu ao movimento de mulheres que reprovam a vinda do goleiro Bruno Fernandes para morar em Várzea Grande e atuar profissionalmente como goleiro do Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense. O time disputa a série D do Campeonato Brasileiro este ano.

Ela usou suas redes sociais para reprovar a decisão do clube várzea-grandense de contratar o goleiro condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio, em 2010.

“Não é normal um homem que matou a amante, até hoje não confessou ou se arrependeu, não entregar onde enterrou o corpo (segundo seu julgamento, deu partes do corpo para os cachorros comerem), voltar aos campos e ter uma vida de um cidadão comum. Pior que isso, podendo se tornar um ídolo para as crianças de Mato Grosso, um símbolo de que é possível matar e retomar sua vida como se nada tivesse acontecido”, escreveu a parlamentar.

Janaina também compartilhou na mesma postagem o convite para um ato de protesto que será realizado na noite desta terça-feira (21), a partir das 19h, no Estádio Municipal Vereador Dito Souza, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. A manifestação, intitulada “Chega de Violência Contra Mulher. Bruno(s), Não”, é organizada pelo “Bloco das Mulheres”. Inicialmente, estava prevista para ocorrer na Arena Pantanal, mas o local foi alterado para o estádio em Várzea Grande, reduto do Operário.

“Um homem frio que deixou uma criança sem mãe, que nunca se desculpou com a sociedade, jogar no nosso amado Mato Grosso… chega de feminicídio! Estamos fartas de sermos estatísticas! #BRUNONAO”, diz o texto publicado pela deputada. Ela ainda marcou os perfis do Operário do Núcleo Feminino da Torcida organizada Força Jovem Operário e da Cooperativa Sicredi, que vetou o uso de sua logomarca na camisa do Operário por causa da contratação do goleiro feminicida.

A Justiça de Varginha (MG) já autorizou o goleiro Bruno a se mudar para Mato Grosso. A expectativa do Operário é que Bruno chegue no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, nesta quarta-feira (22).

Quando isso ocorrer, a diretoria do clube vai conceder uma entrevista coletiva para falar sobre a contratação com abertura para questionamentos diretamente ao atleta, sobre sua vida profissional e pessoal, incluindo sobre a condenação pela morte da amante, cujo corpo nunca foi encontrado.