O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, concedeu entrevista ao canal CMTV, de Portugal, e comentou sobre a provável ida de Reinier para o Real Madrid. O comandante criticou que a venda seja por volta dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões de reais), considerando a multa baixa pelo jovem talento rubro-negro, e o comparou ao João Félix, estrela portuguesa e que hoje atua pelo Atlético de Madrid.

– Reinier não pode ser vendido por 30 milhões de euros. Nisso o Benfica é espetacular, porque vende atletas até acima dos seus valores. O Flamengo ainda não sabe valorizar os seus jogadores.

O Atlético de Madri pagou ao Benfica, de Portugual, 126 milhões de euros (aproximadamente R$ 572 milhõees) por Félix, de 19 anos.

Apesar da crítica ao clube por estar vendendo um talento por um preço que considera baixo, Jesus elogiou o jovem de 17 anos que deve ir para Madri nos próximos dias. O português disse que vê semelhanças entre Reinier e João Félix, mas ressalta características que os diferem.

Jorge Jesus também falou de outros assuntos referentes ao futebol do seu país durante a entrevista. Reinier está sendo negociado com o Real Madrid para ser transferido ainda nesta janela e integrar o elenco do Castilla, equivalente ao time B do gigante europeu e que serve para desenvolver talentos. O jogador completa 18 anos no próximo 19 de janeiro deverá ir para a Espanha após a disputa do pré-olímpico com a seleção brasileira.