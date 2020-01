João Bosco e Vinícius lançaram nesta sexta-feira (10) Segunda Taça, single com

participação especial de Matheus, da dupla com Kauan. A música faz parte do novo álbum dos sertanejos, intitulado Ao Vivo em Goiânia, e está disponível no YouTube e nas plataformas digitais.

João Bosco falou sobre a parceria com Matheus, lamentou a ausência de Kauan, e comemorou o resultado.

“Já tínhamos a ideia de gravar alguma moda com os meninos e quando recebemos a Segunda Taça pensamos neles na hora. Infelizmente, no dia, o Kauan teve um problema e não pode participar, mas o Matheusinho, foi lá e arrebentou.”

Vinícius engrossou o coro do parceiro: “Ficamos felizes por ter nosso

amigo dividindo com a gente esta faixa especial, o resultado ficou tão bom quanto esperávamos”.

Com autoria de Henrique Casttro, Elvis Elan, Bruno Sucesso e Elan Rúbio, Segunda Taça foi gravada em outubro de 2019 em Goiânia.

Assista ao clipe