O corpo do australiano Eric Birighitti, promissor jogador de futebol de 21 anos, foi achado por uma equipe de buscas em Twilight Beach (Austrália) sendo devorado por três tubarões.

Os bombeiros procuravam o corpo de Gary Johnson, de 57 anos, que havia sido atacado no local por um tubarão-branco. Inicialmente, eles acreditaram que o cadáver fosse de Gary, mas depois se confirmou que era do atleta, informou o jornal “The West”.

Birighitti, natural da cidade de Perth, caiu no mar quando caminhava por pedras e foi arrastado pela correnteza. Amigos tentaram socorrê-lo, mas não obtiveram sucesso. O jogador acabou se afogando, e o corpo desapareceu.

O atleta, que defendeu o time do Hastings College, de Nevada (EUA), entre 2016 e 2017, e atuava ultimamente pelo time do St. Thomas Aquinas College, de Nova York. Estava passando as festas de fim de ano na Austrália. Pelo Hastings, Birighitti foi campeão nacional universitário.

No Facebook, a direção do Hastings College fez uma homenagem ao atleta: “A família Bronco (nome do time universitário) está entristecida com a repentina passagem de Eric Birighitti. Ele venceu um campeonato nacional com o nosso time. Sentiremos sua falta. Nossos pensamentos estão com a sua família neste difícil momento”.

O corpo de Gary ainda não foi encontrado. Bombeiros acreditam que ele tenha sido devorado por tubarões.