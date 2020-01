Rapaz de 23 anos com várias passagens criminais foi assassinado a facadas durante uma briga num terminal rodoviário no município de Natal Feliz (MT), na madrugada desta sexta-feira (3). Walox Patrik Silva Santana estava em companhia da esposa quando foi morto.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima foi golpeada após uma discussão com um homem baixo e magro.

Walox foi atingido no peito, tórax, abdômen e axilas. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimento e morreu.

Os primeiros atendimentos foram realizados pela Polícia Militar que isolou o local e acionou a Polícia Civil, responsável por investigar o assassinato. Até o momento, não há informações sobre motivação do crime e nem a identidade do assassino.