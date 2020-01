Uma mulher de 20 anos foi presa neste domingo (12), após ser flagrada tentado enterrar um feto de aproximadamente sete meses, no cemitério do município de em Primavera do Leste (MT). A jovem confessou que o bebê já formado era dela e a mesma o abortou tomando chá de canela.

A Polícia Militar foi acionada por um coveiro que flagrou a garota entrando no cemitério com uma caixa de sapato. Ele relatou ter sido procurado pela garota que queria pagá-lo para enterrar o bebê. O homem teria se negado e chamou a polícia.

Os policiais localizaram a suspeita, que alegou não saber que estaria grávida. Segundo ela, naquela manhã havia ingerido um chá de canela e por volta das 17h teve um aborto.

A PM localizou o feto e encaminhou a mulher, que é manicure, à delegacia. Ela foi ouvida e liberada em seguida. O feto foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado à mãe da suspeita para fazer enterro adequado.