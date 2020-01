O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Juara, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que garantirá a destinação de R$ 1.162.939,23 para reforma de uma escola e duas creches do município, garantindo a criação de 240 novas vagas na rede primária de ensino. O TAC foi firmado com dois compromissários, um produtor rural e o Município, no dia 9 de janeiro.

Conforme o documento, o produtor rural assume a obrigação de pagar R$ 800 mil, em 12 parcelas mensais, a partir de janeiro de 2020. Já o Município se compromete a pagar R$ 362.939,23‬, no mesmo prazo. As parcelas deverão ser depositadas em uma conta aberta especificamente para execução das obras. As reformas e ampliações deverão começar no prazo de 90 dias após a assinatura do TAC e concluídas em até 180 depois de iniciadas.

De acordo com o promotor de Justiça Herbert Dias Ferreira, a ideia é ampliar o número de vagas na Escola Municipal Cantinho Mágico e nas creches municipais Thayná Gabrielly Oliveira Morais e Madre Paulina. “A obra abrangerá a construção de doze salas de aula e readequação de banheiros, totalizando a abertura de 240 novas vagas”, comemorou.