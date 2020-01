Após passar por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (1º), o motorista Wesley Patrick Villas Boas de Souza, 23 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz Wladymir Perri, da Terceira Vara Criminal de Cuiabá.

Conforme noticiou o PORTAL AGORA MATO GROSSO, o jovem é acusado de atropelar uma família e matar duas crianças. Mãe e filhos voltavam da igreja, na última terça-feira (31 de dezembro), quando foram atravessar – fora da faixa de pedestre – a avenida Dante Martins de Oliveira, conhecida como avenida dos Trabalhadores, em Cuiabá.

Os irmãos Bruno Cleber dos Santos, 10 anos, e Brenda dos Santos, 4 anos morreram. Já a mãe das crianças, Cleide dos Santos, 48 anos, segue internada na ala de politraumatismo, no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Wesley seria morador de um condomínio de luxo ao lado do ponto onde ocorreu o atropelamento e dirigia uma Dodge Ram no momento do acidente. Populares disseram à Polícia Militar que ele fazia “zigue zague” pela pista. Segundo o tenente da PM, Vincen Campos Chauvin, o rapaz transitava em alta velocidade com a caminhonete.

O teste do bafômetro, segundo a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), não apontou qualquer ingestão de álcool por parte do condutor.

No dia do acidente, Wesley precisou ser retirado da cena do atropelamento às pressas por policiais militares, já que populares se revoltaram com a morte das crianças, jogaram pedras na caminhonete e ameaçavam agredir o motorista.